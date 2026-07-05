Трамп показал новую 100-долларовую купюру 2 5.07.2026, 15:43

Изменения связаны с 250-летием США.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social показал новую 100-долларовую купюру.

Общий дизайн банкноты остался неизменным, за исключением того, что на купюре появилась подпись Трампа и впервые за 165 лет отсутствует подпись казначея США.

Это первый случай, когда действующий президент подписал американские деньги, сообщало агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов.

Подпись Трампа находится над подписью министра финансов Штатов Скотта Бессанта.

По словам последнего, появление подписи президента на купюре – уместный шаг в связи с 250-летием США.

Новые купюры планировали начать печатать уже в июне, но пока власти не подтвердили, что их запустили в производство.

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