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Коуч сборной Парагвая: Матч против Франции? Мы боролись, как львы

  • 5.07.2026, 15:28
Коуч сборной Парагвая: Матч против Франции? Мы боролись, как львы
Фото: Getty Images

Густаво Альфаро похвалил своих подопечных.

Главный тренер национальной сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился эмоциями после поражения своей команды от Франции (1:0) в 1/8 финала Мундиаля, пишет sport.ua.

«Мы сражались, как львы. Франция затруднилась найти ответ, и для победы им понадобились индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР.

Мы очень усердно работали, чтобы добиться другого результата. Но я понимаю, что мы приехали сюда, чтобы бороться. И мы сражались.

Нам понадобилось 16 лет, чтобы снова попасть на ЧМ, – при этом Килиан Мбаппе выиграл его с первой попытки, второй раз дошел до финала, а теперь борется за звание лучшего бомбардира», – сказал тренер.

Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.

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