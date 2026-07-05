Соболенко завершила выступление на Уимблдоне
- 5.07.2026, 21:26
Белоруска проиграла Наоми Осаке в четвертом круге.
Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) вылетела с Уимблдона, проиграв в матче четвертого круга японке Наоми Осаке. Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За матч Соболенко сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, не сумев реализовать брейк-пойнты. Осака восемь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырех.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Свёнтек (Польша).