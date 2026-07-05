В Австралии вынесло на берег загадочные шары 1 5.07.2026, 20:52

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Фото: QUEENSLAND FIRE DEPARTMENT

Власти считают, что это объекты из космоса.

Власти Австралии расследуют происхождение загадочных крупных серебристых сфер, которые в выходные вынесло на берег на севере штата Квинсленд. Предположительно, шесть массивных объектов, обнаруженных на пляже Форрест-Бич к северу от Таунсвилла, могут оказаться космическим мусором.

Сейчас Австралийское космическое агентство (ASA) пытается установить их происхождение, передает ВВС.

По сообщениям местных СМИ, специалисты в защитных костюмах поместили сферы в специальные герметичные контейнеры для опасных материалов под охраной полиции, поскольку существует опасение, что внутри могут находиться опасные вещества.

Пожарно-спасательная служба Квинсленда в воскресенье сообщила, что вокруг места обнаружения объектов сохраняется 50-метровая зона отчуждения. Ведомство призвало всех, кто найдет подозрительные предметы в этом районе, не прикасаться к ним.

Фото: QUEENSLAND FIRE DEPARTMENT

Власти рекомендовали всем, кто обнаружит подобные объекты, немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом в экстренные службы.

В интернете появились спекуляции о том, что найденные сферы могут быть баками для ракетного топлива космических аппаратов. В таком случае внутри могли сохраниться остатки легковоспламеняющихся или химически активных веществ.

Однако пока неизвестно, какому космическому аппарату могли принадлежать эти объекты и кто его запустил.

Владелица кафе Forrest Beach Takeaway Лиза Скоби рассказала, что местные жители с большим интересом пытаются выяснить происхождение загадочных сфер.

«У нас очень тихое место, здесь редко что-то происходит. Поэтому вся эта необычная активность определенно добавила немного волнения», — сказала она в интервью общественному вещателю ABC.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда на побережье Австралии находят загадочные объекты.

В 2023 году Индия подтвердила, что огромный металлический купол, который вынесло на пляж неподалеку от Перта в штате Западная Австралия, оказался фрагментом одной из индийских ракет.

Позже представитель Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщил Би-би-си, что речь шла о детали ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Сферический объект, похожий на те, что нашли в эти дни в Австралии, был найден в 2011 году в отдаленном районе саванны в Намибии на юге Африки.

Тогда специалисты предположили, что это, вероятнее всего, был топливный бак, или гибкий топливный резервуар, с остатками гидразина — крайне летучего ракетного топлива — от беспилотной ракеты.

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