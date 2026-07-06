Германия нашла способ быстро увеличить численность армии без мобилизации 6.07.2026, 2:44

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Берлин хочет вернуть в резерв бывших военнослужащих.

Правительство Германии подготовило законопроект о реформе военного резерва, который расширяет возможности использования бывших военнослужащих для нужд национальной и коллективной обороны. Документ также предусматривает возможность их привлечения к выполнению задач в странах НАТО и ЕС, сообщает Defence24.

Согласно проекту, резервисты будут проходить обязательные учения продолжительностью от трех до двенадцати недель, а совокупный срок их обязательной службы составит от шести до двенадцати месяцев.

Для различных категорий бывших военных устанавливаются разные возрастные ограничения призыва: часть резервистов могут привлекать до 45 лет, а бывших кадровых военных — до 65 лет, в отдельных случаях — до 68 лет.

Документ также увеличивает срок уведомления о призыве на сборы до восьми недель и предусматривает дополнительные компенсации работодателям, которые временно теряют работников из-за службы в резерве.

Германия уже несколько месяцев реформирует систему комплектования Бундесвера, пытаясь увеличить численность армии без возврата к всеобщему воинскому призыву. С начала 2026 года страна ввела новую модель воинского учета для молодежи, а также сообщила о росте числа желающих служить на 24%. В то же время конечная цель реформы — сформировать резерв численностью до 200 тыс. военнослужащих и увеличить активный состав Бундесвера до 260 тыс. человек.

Эти планы закреплены и в первой военной стратегии Германии, представленной весной 2026 года. В документе резерв определен как один из ключевых элементов обороны страны, необходимый для быстрого развертывания сил в случае кризиса.

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