ЧМ по футболу: Норвегия сенсационно победила Бразилию 6.07.2026, 7:35

Фото: Getty Images

Скандинавы победили благодаря дублю Холланда.

Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

В начале встречи нападающий бразильцев Матеус Кунья заработал пенальти, но Бруно Гимараэш не сумел открыть счет — вратарь Эрьян Нюланд отразил удар полузащитника.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. В середине второй половины встречи супермомент не реализовал Эндрик, который после выхода один на один с Нюландом пробил мимо ворот.

На 79-й минуте норвежцы открыли счет: после подачи Андреаса Шельдерупа с левого фланга Эрлинг Холанд выиграл борьбу в штрафной площадке и головой отправил мяч в ворота. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, закрепив победу норвежцев. В добавленное время Неймар реализовал пенальти, но отыграться Бразилия не успела.

Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. В следующем раунде скандинавская сборная сыграет против победителя матча Мексика — Англия.

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