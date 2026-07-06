ЧМ по футболу: Норвегия сенсационно победила Бразилию
- 6.07.2026, 7:35
Скандинавы победили благодаря дублю Холланда.
Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
В начале встречи нападающий бразильцев Матеус Кунья заработал пенальти, но Бруно Гимараэш не сумел открыть счет — вратарь Эрьян Нюланд отразил удар полузащитника.
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. В середине второй половины встречи супермомент не реализовал Эндрик, который после выхода один на один с Нюландом пробил мимо ворот.
На 79-й минуте норвежцы открыли счет: после подачи Андреаса Шельдерупа с левого фланга Эрлинг Холанд выиграл борьбу в штрафной площадке и головой отправил мяч в ворота. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, закрепив победу норвежцев. В добавленное время Неймар реализовал пенальти, но отыграться Бразилия не успела.
Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. В следующем раунде скандинавская сборная сыграет против победителя матча Мексика — Англия.