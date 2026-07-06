закрыть
6 июля 2026, понедельник, 7:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЧМ по футболу: Норвегия сенсационно победила Бразилию

  • 6.07.2026, 7:35
ЧМ по футболу: Норвегия сенсационно победила Бразилию
Фото: Getty Images

Скандинавы победили благодаря дублю Холланда.

Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

В начале встречи нападающий бразильцев Матеус Кунья заработал пенальти, но Бруно Гимараэш не сумел открыть счет — вратарь Эрьян Нюланд отразил удар полузащитника.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. В середине второй половины встречи супермомент не реализовал Эндрик, который после выхода один на один с Нюландом пробил мимо ворот.

На 79-й минуте норвежцы открыли счет: после подачи Андреаса Шельдерупа с левого фланга Эрлинг Холанд выиграл борьбу в штрафной площадке и головой отправил мяч в ворота. На 90-й минуте Холанд оформил дубль, закрепив победу норвежцев. В добавленное время Неймар реализовал пенальти, но отыграться Бразилия не успела.

Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. В следующем раунде скандинавская сборная сыграет против победителя матча Мексика — Англия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский