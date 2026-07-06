Умер первый посол Беларуси в Германии Петр Садовский

Умер первый посол Беларуси в Германии Петр Садовский2
- 6.07.2026, 9:10
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Ему было 87 лет.
О смерти белорусского дипломата Петра Садовского сообщила в соцсетях его дочь Алина.
«Друзья, поздно вечером в хосписе умер мой отец, автор книги «Мой Шыбалет» Пётр Садовский. Прощание завтра, сообщу дополнительно», — написала она.
87‑летний Пётр Садовский — выдающийся белорусский языковед, который в 1990‑е стал депутатом Верховного Совета, а позже — первым послом Беларуси в Германии.
Уроженец Полотчины, дитя войны, он потерял на той войне отца-партизана, который умер у него на глазах. Отучившись в Суворовском училище, он позже с военной дороги перешёл в лингвистику — благо, в Суворовском ему преподавал выдающийся переводчик и офицер-фронтовик Язеп Семяжон.
Пётр Садовский изучал и преподавал иностранные языки, работал в Институте иностранных языков, Академии наук и, переводчиком, на различных предприятиях Минска.
Любовь его жизни — это белорусский язык, а его личный рай — севернобелорусские говоры, которые его всколыхали и которые он знает лучше всех во всём мире.
Садовский был одним из подписантов первых писем в защиту белорусского языка и культуры — ходатайств, которые отправлялись ещё в Москву. Позже он был одним из основателей Народного Фронта и триумфально победил в одном из минских округов на свободных выборах 1990 года. Садовский был настолько авторитетным человеком, что в парламенте, где БНФ был в меньшинстве, был избран председателем комиссии по иностранным делам.
После обретения Беларусью независимости он в 1992 году был назначен первым в истории послом нашей страны в Германии. Посольство там создавал с нуля.
В 2019 году Садовского, 80-летнего, судили и оштрафовали за выступление против интеграции с Россией, в защиту независимости, на Октябрьской площади Минска.
Редакция сайта Charter97.org выражает соболезнования родным и близким Петра Садовского.