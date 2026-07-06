Умер первый посол Беларуси в Германии Петр Садовский 2 6.07.2026, 9:10

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Петр Садовский

Фото: nashaniva.com

Ему было 87 лет.

О смерти белорусского дипломата Петра Садовского сообщила в соцсетях его дочь Алина.

«Друзья, поздно вечером в хосписе умер мой отец, автор книги «Мой Шыбалет» Пётр Садовский. Прощание завтра, сообщу дополнительно», — написала она.

87‑летний Пётр Садовский — выдающийся белорусский языковед, который в 1990‑е стал депутатом Верховного Совета, а позже — первым послом Беларуси в Германии.

Уроженец Полотчины, дитя войны, он потерял на той войне отца-партизана, который умер у него на глазах. Отучившись в Суворовском училище, он позже с военной дороги перешёл в лингвистику — благо, в Суворовском ему преподавал выдающийся переводчик и офицер-фронтовик Язеп Семяжон.

Петр Садовский. Фото опубликовано в его мемуарах «Мой шыбалет»

Пётр Садовский изучал и преподавал иностранные языки, работал в Институте иностранных языков, Академии наук и, переводчиком, на различных предприятиях Минска.

Любовь его жизни — это белорусский язык, а его личный рай — севернобелорусские говоры, которые его всколыхали и которые он знает лучше всех во всём мире.

Депутаты Геннадий Карпенко (слева) и Петр Садовский. Площадь Ленина (ныне Независимости) возле Дома правительства. Во время сессии Верховного Совета 12-го созыва. 1991 год. Фото: Владимир Сапогов, vytoki.net

Садовский был одним из подписантов первых писем в защиту белорусского языка и культуры — ходатайств, которые отправлялись ещё в Москву. Позже он был одним из основателей Народного Фронта и триумфально победил в одном из минских округов на свободных выборах 1990 года. Садовский был настолько авторитетным человеком, что в парламенте, где БНФ был в меньшинстве, был избран председателем комиссии по иностранным делам.

После обретения Беларусью независимости он в 1992 году был назначен первым в истории послом нашей страны в Германии. Посольство там создавал с нуля.

В центре — Станислав Шушкевич, справа — Петр Садовский, слева — охранник Шушкевича. Фото опубликовано в книге Александра и Людмилы Класковских «Станіслаў Шушкевіч: пуцявіны лёсу»

В 2019 году Садовского, 80-летнего, судили и оштрафовали за выступление против интеграции с Россией, в защиту независимости, на Октябрьской площади Минска.

Редакция сайта Charter97.org выражает соболезнования родным и близким Петра Садовского.

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