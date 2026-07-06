Toyota готовит электрическое аэротакси 6.07.2026, 8:49

Фото: Joby Aviation

Компания намерена предоставлять услуги аэротакси в городах по всему миру.

Компания Toyota и разработчик электрических летающих такси Joby Aviation объявили о своем партнерстве в сфере развития городской воздушной мобильности.

По словам ДжоБена Бевирта, основателя и генерального директора Joby Aviation, Toyota, как сообщается, «была рядом с Joby Aviation» почти десять лет, пока компания создавала основу для производства своих самолетов, пишет New Voice.

Обладая опытом в области производственных систем, компания Toyota оказала Joby поддержку и дала рекомендации по разработке электрического аэротакси. Компании объявили о своём официальном партнёрстве и планах начать коммерческое производство электрических самолётов вертикального взлёта и посадки (eVTOL) компании Joby, стремясь оптимизировать производительность, качество и затраты.

Калифорнийская транспортная компания Joby Aviation разрабатывает полностью электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой. Компания заявила, что намерена предоставлять услуги аэротакси в городах по всему миру, а также продавать свои самолеты другим операторам и партнерам.

Toyota отметила, что работает на североамериканском рынке уже почти 70 лет, уделяя особое внимание продвижению устойчивого развития мобильности следующего поколения через свои бренды Toyota и Lexus. Имея почти 64 000 сотрудников в Северной Америке, автопроизводитель внес вклад в проектирование, разработку и сборку более 50 миллионов легковых и грузовых автомобилей на своих 14 производственных заводах.

Председатель правления Toyota Акио Тойода заявил, что альянс соответствует давнему подходу компании к мобильности.

«С момента нашего основания мы руководствуемся философией обеспечения мобильности для всех. Со временем мы продолжали расширять понятие мобильности. Мы рассматриваем воздушную мобильность как естественное продолжение этой философии — от земли до неба — и как способ привнести новую ценность в жизнь людей и общества. Для нас действительно важно принять этот вызов вместе с Joby, партнером, который разделяет то же видение», — сказал Тойода.

Компании заявили, что будут продолжать сотрудничество, используя свои сильные стороны, чтобы сделать воздушную мобильность доступной для общества в более широком масштабе.

«Мы разделяем видение того, чтобы сделать воздушную мобильность повседневной реальностью, и с нетерпением ждем совместной реализации этого обещания», — сказал ДжоБен Бевирт, основатель и главный исполнительный директор Joby Aviation.

Стратегический производственный альянс призван заложить основу для коммерческого производства и поддержать будущий рост производства электрических аэротакси. Toyota будет поддерживать производственные мощности Joby, пока компания работает над сертификацией самолетов и готовится к ожидаемому росту спроса на своё электрическое аэротакси.

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