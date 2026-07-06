Z-пропагандист призвал Россию вывести войска из Приднестровья 6.07.2026, 8:56

Дмитрий Стешин

Чтобы избежать нового репутационного поражения.

Российский Z-корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что Москва больше не располагает возможностями для защиты своего военного контингента в непризнанном Приднестровье и должна рассмотреть его вывод, чтобы избежать нового репутационного поражения.

На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, причиной этих заявлений стали экономические проблемы региона после недавних решений молдавских властей. Кишинев отменил действовавшие ранее налоговые льготы для приднестровских предприятий, обязав их платить налоги в молдавский бюджет. Это существенно осложнило работу местной промышленности и поставило под угрозу финансовую устойчивость самопровозглашенной администрации.

На этом фоне российский военкор Дмитрий Стешин признал, что Россия не располагает необходимыми силами и средствами для сохранения контроля над ситуацией в Приднестровье. По его мнению, дальнейшее присутствие российского контингента может обернуться очередным политическим поражением Москвы.

Казанский напомнил, что еще в 2022 году российские пропагандисты и военкоры мечтали завоевать всю Украину и дойти до Приднестровья. Теперь, как видно, их риторика стала отличаться кардинально.

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