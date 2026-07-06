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В Крыму горят порт и авиабаза, в Ярославле — НПЗ

  • 6.07.2026, 8:37
  • 2,494
В Крыму горят порт и авиабаза, в Ярославле — НПЗ

Горячая ночь от ВСУ.

В ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму были нанесены удары по ряду объектов, а в российском Ярославле был поражен НПЗ.

Об этом сообщает New Voice.

Отмечается, что в Крыму был атакован порт в Керчи. Там произошел пожар на территории, согласно сообщениям местных жителей.

Согласно спутниковым данным, также произошел пожар на электроподстанции ПС Симферополь 330 кВ и в районе мобильной газотурбинной электростанции.

Также пожар зафиксирован на территории авиабазы Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

В российском Ярославле был поражен один из НПЗ. В результате атаки произошел масштабный пожар.

5 июля газета Financial Times со ссылкой на данные польской аналитической группы Rochan Consulting сообщила, что с начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались ударам не менее 194 раз — в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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