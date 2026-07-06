О событиях последних дней
- Александр Морозов
- 6.07.2026, 8:41
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Идет дискуссия в Москве.
Кремль в ответ на «бензиновый кризис» бьет по Киеву с большими жертвами среди гражданских и сообщает Трампу о том, что российские войска планомерно везде наступают и вот взята, например, Константиновка.
Восторженные российские комментаторы пишут, что это «ключ к Славянско-Краматорской агломерации», а это перелом в войне. Но менее восторженные пишут, что Константиновку пока не взяли, в нее пока вошли. А «агломерацию», даже если получить к ней ключ, придется штурмовать год-полтора.
Еще менее восторженные задаются вопросом о том, а что, собственно, изменится? Ведь в любом случае цель Путина – полный захват четырех областей. А это означает, что даже если за полтора года удастся полностью руинировать Славянск и Краматорск, ничего не кончится.
Путин на встрече с командирами в Кремле, с доброй, ласковой улыбкой спросил одного из них: «Подбираетесь к Запорожью?», тот ответил: «Так точно». Нам это показали по всем федеральным каналам, давая понять: Путин будет ставить задачу штурмовать Запорожье, «иначе никак».
Идет дискуссия в Москве. Проф. Сергей Караганов говорит о том, что надо ударить по Европе (но не сейчас, а через год), ему возражает проф. Василий Кашин, его мысль сводится к тому, что, мол, мы загоняем себя в ловушку эскалации, в то время как не готовы к войне с Западом, и лучше сейчас взять паузу и подготовиться к дальнейшему. Доцент Борис Межуев на радио КП смело говорит о том, что сейчас лучше пойти на «похабное перемирие», а то это плохо кончится.
Константин Ремчуков в своей «Независимой газете» полемизирует с Николаем Патрушевым, который в очередном интервью накачивает тезис о том, что СССР воевал один против всех, и сейчас против России все. Ремчуков в конце своего текста предупреждает читателей: не говорите потом, что вы не видели того, как «патрушевцы» разогревают тему войны с Европой.
Путин после этого интервью дал поручение составить список стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. (Это поручение – одно из главных событий последних дней, если раньше был список «недружественных стран», то теперь будет список «стран украинской оси»; де-факто это будет список стран, по которым можно наносить удары при случае).
Песков это немедленно прокомментировал: «Действия Запада в отношении России — это “настоящая война”», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По его словам, «начиналось всё как специальная военная операция, а продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон».
Александр Морозов, «Фейсбук»