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ЧМ по футболу: Англия в ярком матче обыграла Мексику

  • 6.07.2026, 8:21
  • 1,372
ЧМ по футболу: Англия в ярком матче обыграла Мексику
Фото: Getty Images

Победители играли в меньшинстве.

Сборная Англии обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 по футболу.

Встреча прошла в Мехико и завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан. У победителей дубль сделал Джуд Беллингем, также гол с пенальти забил Харри Кейн. В составе команды Мексики отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, поразивший ворота соперников с 11‑метрового.

Защитник сборной Англии Джарелл Куэнса получил красную карточку за нарушение на полузащитнике мексиканцев Хесусе Гальярдо на 52‑й минуте матча.

Англичане в следующей стадии турнира сыграют с командой Норвегии.

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