Украинские дроны уничтожили бензовозы и военную технику РФ под Запорожьем 6.07.2026, 16:20

Удар по логистике оккупантов.

Спецподразделения Департамента активных действий Главного управленияразведки Министерства обороны Украины продолжают операции на Запорожском направлении, разрушая логистику российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

На опубликованных видеокадрах зафиксированы удары по бензовозам, военной технике, живой силе и транспортным средствам противника на минувшей неделе.

Украинские силы активно используют беспилотные комплексы для точечных атак по целям в глубине обороны врага. Системные удары ВСУ осложняют снабжение подразделений РФ боеприпасами и горючим, снижая их способность поддерживать наступательные действия оккупантов.

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