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Украинские дроны уничтожили бензовозы и военную технику РФ под Запорожьем

  • 6.07.2026, 16:20
Украинские дроны уничтожили бензовозы и военную технику РФ под Запорожьем

Удар по логистике оккупантов.

Спецподразделения Департамента активных действий Главного управленияразведки Министерства обороны Украины продолжают операции на Запорожском направлении, разрушая логистику российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

На опубликованных видеокадрах зафиксированы удары по бензовозам, военной технике, живой силе и транспортным средствам противника на минувшей неделе.

Украинские силы активно используют беспилотные комплексы для точечных атак по целям в глубине обороны врага. Системные удары ВСУ осложняют снабжение подразделений РФ боеприпасами и горючим, снижая их способность поддерживать наступательные действия оккупантов.

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