Украинские дроны уничтожили бензовозы и военную технику РФ под Запорожьем
- 6.07.2026, 16:20
Удар по логистике оккупантов.
Спецподразделения Департамента активных действий Главного управленияразведки Министерства обороны Украины продолжают операции на Запорожском направлении, разрушая логистику российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
На опубликованных видеокадрах зафиксированы удары по бензовозам, военной технике, живой силе и транспортным средствам противника на минувшей неделе.
Украинские силы активно используют беспилотные комплексы для точечных атак по целям в глубине обороны врага. Системные удары ВСУ осложняют снабжение подразделений РФ боеприпасами и горючим, снижая их способность поддерживать наступательные действия оккупантов.