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В Минске за $2600 продают «студии» с санузлом

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  • 6.07.2026, 16:56
  • 2,172
В Минске за $2600 продают «студии» с санузлом
Фото: onliner.by

Лоты выставили на торги в обычной многоэтажке.

На электронной площадке Минского городского центра недвижимости появились весьма любопытные лоты — сразу три подсобных помещения на улице Руссиянова. Цена вопроса на старте — сущие копейки: за объекты просят 7600—7700 рублей (в эквиваленте это примерно по $2600 за объект), пишет Onlíner.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Главная фишка этих каморок — их автономность. При площади всего в 16—16,2 «квадрата» (размер стандартной комнаты в панельке) внутри есть базовый ремонт и, главное, собственные санузлы. Расположены они в обыкновенной многоэтажке, и по закону перевести эти метры в полноценный жилой фонд и сделать там официальную квартиру-студию не получится — статус нежилого изолированного помещения останется с ними навсегда.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Однако ничто не мешает покупателю включить фантазию. Из такого пространства можно сделать небольшой офис или обустроить там студию для сдачи в аренду.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Торги пройдут 24, 28 и 30 июля. Продавец в лице госпредприятия «Домэнергосервис» ставит лишь одно железное условие: новый владелец обязан начать использовать подсобки по любому разрешенному нежилому назначению в течение года после покупки.

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