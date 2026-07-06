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В одном из областных центров Беларуси вырос радиационный фон

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  • 6.07.2026, 17:22
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В одном из областных центров Беларуси вырос радиационный фон

Новые данные опубликовал Белгидромет.

Белгидромет раньше обычного, 6 июля, обновил информацию по радиационной обстановке в Беларуси. Последний раз данные специалисты предоставляли 2 июля – за 5 дней радиация увеличилась в одном из областных центров.

Вот показатели по административным центрам регионов в сравнении:

Могилев – 2 июля было 0,11 микрозиверта в час, по данным, опубликованным 6 июля, стало 0,12 мкЗв/час,

Брест – 0,10 мкЗв/час и 2, и 6 июля,

Витебск – 0,11 мкЗв/час 2 и 6 июля,

Гродно – 0,10 мкЗв/час в обе даты,

Гомель – 2 июля было 0,11 мкЗв/час, 6 июля упало до 0,10 мкЗв/час.

По состоянию на 1 января 2026 года, согласно информации Белстата, в Могилеве живет 352 891 человек. Это крупнейший город Беларуси по населению, 5-й после Минска, Гомеля, Гродно и Витебска.

Но все эти значения соответствуют естественному радиационному фону, подчеркнули в Белгидромете.

Куда более высокий показатель радиации зафиксирован в Брагине на Гомельщине 6 июля – 0,47 мкЗв/час (2 июля было 0,49 мкЗв/час, то есть фон за 5 дней снизился).

А в Славгороде Могилевской области уровень мощности дозы гамма-излучения составил 0,17 мкЗв/час, за последние дни не изменился. Эти значения соответствуют многолетним показателям. И их причина, конечно, заключается в последствии аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Почему радиацию измеряют в микрозивертах в час и какой фон считается нормальным для Беларуси

Показатель мощности дозы гамма-излучения дают в микрозивертах в час – мкЗв/ч. Проще говоря, это оценка того, какую дозу излучения человек мог бы получить за один час в конкретной точке.

По данным Белгидромета, естественный радиационный фон для Беларуси – до 0,20 мкЗв/ч. В большинстве пунктов наблюдений средние значения обычно ниже: в 2025 году на 39 из 41 пункта они составляли от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч.

Более высокие показатели сохраняются в отдельных населенных пунктах, расположенных на территориях, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом ведомство регулярно отмечает, что радиационная обстановка в стране остается стабильной.

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