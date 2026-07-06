Саудовская Аравия резко снижает цены свою на нефть 6.07.2026, 18:10

Фото: Reuters

Снижение станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет.

Саудовская Аравия резко снижает цены свою на нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей.

Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramсо уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Arab Light на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1,5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года.

Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg. Оно затронет в том числе Индию и Китай — ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.

Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года — 16,13 млн баррелей в сутки. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок: из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 млн баррелей в сутки, оценивает со ссылкой на данные tankermap экономист Егор Сусин. Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от США отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары.

Это давит на нефтяные котировки: цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля — до $71,97 за баррель. Цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до $40,4 за баррель, по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь–май с рекордным дефицитом на 6 трлн рублей. Скидки на Urals превысил $27 за баррель, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Argus.

К концу года цена барреля Urals может опуститься до $60, прогнозируют аналитики Citi. Уже в начале июня, по их оценкам, потоки нефти из стран ОПЕК вернутся на военные уровни, а впоследствии баланс глобального рынка сместится к переизбытку нефти, если производители вернут в работу все выбывшие мощности. Производство нефти превышает прогнозы на 1 млн баррелей в сутки, тогда как спрос остается слабее ожиданий, пишет Citi.

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