Вин Дизель показал закулисье финального «Форсажа» 6.07.2026, 18:08

Фото: Getty Images

Видео.

Вин Дизель опубликовал в Instagram новые закулисные кадры со съемок фильма «Форсаж навсегда» — одиннадцатой и заключительной части знаменитой франшизы, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

В опубликованном видео актер показал работу съемочной группы и поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку.

«Я на съемочной площадке. Люди усердно работают. У нас потрясающая команда. Спасибо вам — вы лучшие зрители и лучшие фанаты в мире. Последние три с половиной года мы делали все возможное, чтобы создать самый впечатляющий финал», — сказал Дизель.

Актер отметил, что за время ожидания выхода фильма успел поработать и над другими проектами, где он выступит не только исполнителем главной роли, но и одним из сценаристов.

Франшиза «Форсаж», стартовавшая в 2001 году, собрала в мировом прокате более 7 млрд долларов и стала самым успешным и самым продолжительным киносериалом студии Universal. Наибольшие кассовые сборы показал фильм «Форсаж 7», заработавший около 1,5 млрд долларов.

Кроме завершения основной киносаги, вселенная «Форсажа» получит развитие на телевидении. Ранее Вин Дизель сообщил, что стриминговый сервис Peacock готовит сразу четыре сериала, посвященных героям и событиям франшизы.

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