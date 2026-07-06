Психотерапевты: Вопросы стоимости жизни меняют подходы к знакомствам и отношениям
- 6.07.2026, 18:15
Финансовое положение все чаще становится одним из факторов оценки потенциального партнера.
Рост стоимости жизни все сильнее влияет не только на повседневные расходы, но и на личную жизнь. Эксперты отмечают, что финансовые трудности заставляют людей пересматривать привычные критерии выбора партнера и менять отношение к свиданиям, совместному проживанию и долгосрочным отношениям, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
В крупных городах самостоятельная аренда жилья становится недоступной для многих молодых людей. В результате проживание с родителями или соседями все реже воспринимается как недостаток и все чаще считается рациональным финансовым решением.
Экономическая ситуация отражается и на формате свиданий. Согласно исследованию 2026 года, средняя стоимость одного свидания в США достигла 189 долларов. При этом 71% мужчин по-прежнему ожидают, что именно они будут оплачивать встречи в начале отношений, тогда как более половины женщин считают справедливым разделить счет.
Психотерапевты также отмечают изменение отношения к серьезным отношениям. Молодые люди все чаще откладывают создание семьи и совместную жизнь, поскольку покупка жилья, финансовая стабильность и другие традиционные жизненные ориентиры становятся менее достижимыми. Вместо этого растет популярность менее формальных отношений и длительного этапа знакомства.
Финансовое положение все чаще становится одним из факторов оценки потенциального партнера. По данным сервисов знакомств, каждый пятый пользователь не готов строить отношения с человеком, имеющим низкий кредитный рейтинг, а более трети респондентов считают высокий кредитный рейтинг привлекательным качеством. Кроме того, многие представители поколений миллениалов и зумеров называют бережливость одним из достоинств потенциального партнера.
Эксперты считают, что в новых экономических условиях главным критерием становятся не уровень дохода или собственное жилье, а финансовая ответственность, целеустремленность и способность строить планы на будущее.