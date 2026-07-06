В Столинском районе две девочки устроили ДТП на мотоциклах 1 6.07.2026, 17:48

Одна из них ехала без прав и шлема с 13-летней пассажиркой.

В Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклисток, сообщили в ГАИ.

По информации инспекторов, инцидент произошел 5 июля около 13.00 в деревне Оздамичи. 15-летняя жительница района, не имея права управления, ехала на мотоцикле «Минск D4» по улице 9 Мая в направлении трассы Н603 Большое Малешево — Ремель — Ольшаны.

По предварительным данным, напротив одного из домов она столкнулась с мотоциклом «Минск», которым управляла 14-летняя местная жительница (также не имела права управления). После удара первый мотоцикл съехал в кювет и врезался в заборное ограждение.

В результате ДТП 15-летняя водительница и ее 13-летняя пассажирка были госпитализированы. Обе они ехали без мотошлемов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com