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В Столинском районе две девочки устроили ДТП на мотоциклах

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  • 6.07.2026, 17:48
В Столинском районе две девочки устроили ДТП на мотоциклах

Одна из них ехала без прав и шлема с 13-летней пассажиркой.

В Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклисток, сообщили в ГАИ.

По информации инспекторов, инцидент произошел 5 июля около 13.00 в деревне Оздамичи. 15-летняя жительница района, не имея права управления, ехала на мотоцикле «Минск D4» по улице 9 Мая в направлении трассы Н603 Большое Малешево — Ремель — Ольшаны.

По предварительным данным, напротив одного из домов она столкнулась с мотоциклом «Минск», которым управляла 14-летняя местная жительница (также не имела права управления). После удара первый мотоцикл съехал в кювет и врезался в заборное ограждение.

В результате ДТП 15-летняя водительница и ее 13-летняя пассажирка были госпитализированы. Обе они ехали без мотошлемов.

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