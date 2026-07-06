В Столинском районе две девочки устроили ДТП на мотоциклах

В Столинском районе две девочки устроили ДТП на мотоциклах1
- 6.07.2026, 17:48
Одна из них ехала без прав и шлема с 13-летней пассажиркой.
В Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклисток, сообщили в ГАИ.
По информации инспекторов, инцидент произошел 5 июля около 13.00 в деревне Оздамичи. 15-летняя жительница района, не имея права управления, ехала на мотоцикле «Минск D4» по улице 9 Мая в направлении трассы Н603 Большое Малешево — Ремель — Ольшаны.
По предварительным данным, напротив одного из домов она столкнулась с мотоциклом «Минск», которым управляла 14-летняя местная жительница (также не имела права управления). После удара первый мотоцикл съехал в кювет и врезался в заборное ограждение.
В результате ДТП 15-летняя водительница и ее 13-летняя пассажирка были госпитализированы. Обе они ехали без мотошлемов.