Посла России вызвали в МИД Азербайджана
- 6.07.2026, 17:14
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Ему вручили ноту протеста.
Посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД страны. Дипломату вручили ему ноту протеста, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«В ходе встречи был выражен решительный протест по поводу удара беспилотника, нанесенного вечером 5 июля по автозаправочной станции SOCAR в Николаевской области Украины, и соответствующая вербальная нота была передана российской стороне», — говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана также упомянули случаи, произошедшие в 2025 году. В частности, там напомнили о повреждениях здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове.
Напомним, в ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По данным украинской стороны, были запущены 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400. Сообщается, что зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, включая противокорабельные.
В результате удара в Киеве увеличивается число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы зафиксированы попадания в жилые многоэтажные дома, повреждены гражданские объекты.