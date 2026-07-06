Из Гродно открылся еще один рейс в аэропорт Шопена в Варшаве
- 6.07.2026, 15:59
Новый маршрут позволит пассажирам добираться до терминала без пересадок.
Автобус будет отправляться из Гродно один раз в неделю — по понедельникам в 18.00.
Обратный рейс запланирован на вторник: в 22.15 автобус будет отправляться из аэропорта имени Шопена, а в 23.00 — от автовокзала «Варшава Заходня», сообщает Atlasbus.
Стоимость билета при покупке через сервис составляет 130 рублей. По пути автобус также будет останавливаться в Белостоке, билет до которого стоит 100 рублей.
Маршрут проходит через пункт пропуска «Берестовица» — это направление многие пассажиры выбирают из-за того, что очереди автобусов там обычно меньше, чем в пункте пропуска «Брест».