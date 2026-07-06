В Беларуси изменили правила получения земельных участков 6.07.2026, 16:12

Стало известно, кого затронут новые нормы.

В Беларуси изменили правила получения земельных участков. Некоторые из тех, кто был в очереди на улучшение жилищных условий, смогут повторно претендовать на землю после отказа от участка, а семьи с детьми с инвалидностью получат право на отдельную очередь. Об этом на пресс-конференции о подписании Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений» рассказал заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер.

Согласно нововведениям, если человек, нуждающийся в улучшении жилищных условий, отказался от земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома по уважительным причинам, то он может претендовать на участок снова.

Уважительными причинами считаются заключение или расторжение брака, наличие статуса многодетной семьи, направление на работу (службу) в другую местность, изменение места жительства, например, выезд за пределы района.

Кроме того, земельный участок вне общей очереди сможет получить один из членов семьи, в которой есть дети с инвалидностью до 18 лет. Человек должен нуждаться в улучшении жилищных условий. При этом получение участка будет проходить в порядке иной очереди – из людей, претендующих на землю в подобной ситуации.

«То есть фактически им нужно встать на очередь в соответствующий исполком, чтобы их включили в список (людей из семей, где есть дети с инвалидностью)», – сказал Николай Бобер.

Он добавил, что в новом законе также говорится, что исполкомы будут определять категории лиц, которым земельные участки, в том числе для определенных целей, предоставляются без проведения аукциона.

«Например, врачи, учителя, работники агропромышленного комплекса и другие, что будет способствовать закреплению специалистов на местах», – сказал Николай Бобер.

Аукцион – это способ купить земельный участок без очереди у государства, однако цена может оказаться выше рыночной.

Закон «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений» был принят 1 июня 2026 года.

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