закрыть
6 июля 2026, понедельник, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили правила получения земельных участков

  • 6.07.2026, 16:12
В Беларуси изменили правила получения земельных участков

Стало известно, кого затронут новые нормы.

В Беларуси изменили правила получения земельных участков. Некоторые из тех, кто был в очереди на улучшение жилищных условий, смогут повторно претендовать на землю после отказа от участка, а семьи с детьми с инвалидностью получат право на отдельную очередь. Об этом на пресс-конференции о подписании Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений» рассказал заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер.

Согласно нововведениям, если человек, нуждающийся в улучшении жилищных условий, отказался от земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома по уважительным причинам, то он может претендовать на участок снова.

Уважительными причинами считаются заключение или расторжение брака, наличие статуса многодетной семьи, направление на работу (службу) в другую местность, изменение места жительства, например, выезд за пределы района.

Кроме того, земельный участок вне общей очереди сможет получить один из членов семьи, в которой есть дети с инвалидностью до 18 лет. Человек должен нуждаться в улучшении жилищных условий. При этом получение участка будет проходить в порядке иной очереди – из людей, претендующих на землю в подобной ситуации.

«То есть фактически им нужно встать на очередь в соответствующий исполком, чтобы их включили в список (людей из семей, где есть дети с инвалидностью)», – сказал Николай Бобер.

Он добавил, что в новом законе также говорится, что исполкомы будут определять категории лиц, которым земельные участки, в том числе для определенных целей, предоставляются без проведения аукциона.

«Например, врачи, учителя, работники агропромышленного комплекса и другие, что будет способствовать закреплению специалистов на местах», – сказал Николай Бобер.

Аукцион – это способ купить земельный участок без очереди у государства, однако цена может оказаться выше рыночной.

Закон «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений» был принят 1 июня 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский