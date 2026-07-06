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Financial Times: Путин допустил еще одну роковую ошибку

  • 6.07.2026, 16:46
Financial Times: Путин допустил еще одну роковую ошибку

Из-за нее у Украины появилась возможность дальних ударов по территории РФ.

Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России чаще, чем когда-либо ранее, и это уже привело к самому серьезному топливному кризису в стране, пишет Financial Times.

По данным польской аналитической группы Rochan Consulting, которая следит за ходом войны, в мае украинцы успешно атаковали российские НПЗ 16 раз за месяц – это рекордное число за всё время. С начала 2026 года по заводам России нанесли удары не менее 194 раз. Это в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время и Украина, и Россия в этом году запускают рекордное количество дронов и ракет друг за другом. Издание отмечает, что война на дальних дистанциях обострилась до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

По мнению аналитиков, украинские дроны стали попадать чаще потому, что Украина смогла существенно нарастить их производство и лучше организовать весь процесс.

Как отметили украинские чиновники в беседе с журналистами FT, свою роль здесь сыграла и помощь американской разведки – она помогает украинцам прокладывать оптимальные маршруты для дронов, чтобы те могли обойти российскую противовоздушную оборону.

По официальным данным Министерства обороны России, за первые шесть месяцев 2026 года над Россией и оккупированными украинскими территориями было сбито не менее 63 933 украинских дронов. Почти половина всех этих сбитых дронов приходится лишь на последние два месяца: в мае Россия заявила о 14 195 сбитых дронах, а в июне – о 17 832. Для сравнения: в январе и феврале цифры не превышали 6 000 в месяц.

В материале отмечается, что эти цифры показывают: российская противовоздушная оборона работает на пределе возможностей, как никогда раньше. Из-за этого Москве становится все труднее защищать важные объекты – и энергетические, и военные, – необходимые для продолжения войны.

По словам директора московского оборонного аналитического центра ЦАСТ Руслана Пухова, украинские удары к тому же разрушили картинку, которую тщательно рисовал Кремль: будто бы в России, несмотря на войну, жизнь продолжается как обычно.

«На фундаментальном уровне мы видим, что Путин допустил еще одну роковую стратегическую ошибку в этой войне, почему-то полагая, что время играет только на его руку. Он не смог заставить Украину капитулировать, но дал ей достаточно времени, чтобы наладить массовое производство средств для «глубоких ударов», – сказал он.

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