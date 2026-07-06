Марсианский вулкан-гигант может быть активным 6.07.2026, 16:41

Фото: NASA

Олимп Монс меняет представление о Красной планете.

Олимп Монс — крупнейший вулкан Солнечной системы — по своим масштабам затмевает любые горы Земли. Его высота достигает около 21 километра, что примерно в 2,5 раза выше Эвереста. Основание вулкана простирается примерно на 600–700 километров, сопоставимых по площади с целыми регионами Земли, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на колоссальные размеры, стоящий на его поверхности наблюдатель вряд ли осознал бы, что находится на вершине гиганта. Склоны Олимпа имеют крайне пологий уклон, а общая форма напоминает гигантское плато, а не классическую гору. Атмосфера на вершине также крайне разрежена — давление здесь значительно ниже марсианского среднего, и фактически «поднимается» почти к границе космоса.

Ученые считают, что вулкан сформировался благодаря уникальным условиям Марса: слабой гравитации, отсутствию тектонических плит и длительным периодам вулканической активности в одной и той же точке. Это позволило лаве накапливаться миллионы лет, создавая гигантскую структуру.

Возраст последних лавовых потоков оценивается всего в несколько миллионов лет, а более масштабные извержения могли происходить около 25 миллионов лет назад. Это слишком «молодые» следы, чтобы считать вулкан полностью потухшим.

По этой причине специалисты не исключают, что Олимп Монс все еще может быть геологически активен. Хотя за время наблюдений космических аппаратов признаков извержений не зафиксировано, его потенциальная «спячка» делает его одним из самых загадочных объектов планеты.

Олимп Монс не только крупнейший вулкан, но и ключ к пониманию того, как по-разному могут развиваться планеты земной группы.

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