Археологи раскопали храм, в котором хранился Ковчег Завета 6.07.2026, 15:47

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Иллюстративное фото

И приблизились к разгадке библейской тайны.

Археологи, работающие на древнем археологическом объекте Тель-Шило в Израиле, обнаружили новые доказательства, которые могут помочь пролить свет на одно из важнейших религиозных мест, упомянутых в Библии. В ходе раскопок были обнаружены части большого монументального сооружения, предметы, связанные с ритуалами, оборонительные сооружения и гораздо более древние слои поселения.

Раскопки проводились на Тель-Шило, который обычно отождествляют с библейским Шило. Согласно Библии, именно здесь израильтяне установили Скинию Завета после входа в землю обетованную, задолго до того, как Иерусалим стал главным религиозным центром, пишет Arkeonews.

Восьмой сезон раскопок проходил в северной части памятника под руководством доктора Скотта Стриплинга из организации «Associates for Biblical Research». О результатах рассказал Брайан Виндл, участвовавший в раскопках в качестве руководителя секции.

Самой важной находкой стало обнаружение южной стены большого здания, ориентированного с востока на запад. Археологи полагают, что эта стена дополняет контур монументального сооружения, которое, возможно, было местом расположения библейской Скинии.

По словам участников раскопок, идентификация южной стены позволяет исследователям с гораздо большей уверенностью реконструировать полные размеры здания. Скотт Стриплинг отметил, что это открытие дает археологам возможность «восстановить полные размеры здания и лучше оценить его функцию и значение».

Это сооружение привлекло внимание, поскольку ориентация и пропорции здания напоминают описания Скинии, содержащиеся в библейских текстах. Хотя ни одна надпись не идентифицирует это сооружение как Скинию, план здания дает исследователям основание для сравнения его с религиозными сооружениями того же периода.

Шило занимало уникальное место до постройки Храма в Иерусалиме. В Книге Иисуса Навина описано, как израильтяне собирались там, чтобы разделить землю между коленами, тогда как Книги Самуила представляют Шило как активный религиозный центр, где священники совершали обряды, а люди приносили жертвы. Библейская традиция также утверждает, что Ковчег Завета некоторое время находился там, прежде чем его захватили филистимляне.

Скиния была переносным святилищем, которое использовалось в начале истории Израиля. Хотя её можно было перемещать, библейская традиция указывает, что, находясь в Силоме, Скиния была главным местом поклонения для народа. Учитывая это, идентификация зданий, которые, вероятно, служили для религиозной деятельности, остается одним из важнейших археологических вопросов, связанных с этим памятником.

В ходе раскопок также было обнаружено несколько предметов, связанных с религиозным культом. Исследователи обнаружили рога для жертвенных алтарей, керамические гранаты и раковины мурекса.

Рога для жертвенных алтарей обычно ассоциируются с жертвенными сооружениями на Древнем Ближнем Востоке. Керамические гранаты напоминают украшения, описанные в библейских рассказах о священных предметах, тогда как раковины мурекса использовались для получения дорогих синих и пурпурных красителей, которые ассоциировались с одеждой элиты и духовенства.

Хотя каждый предмет можно интерпретировать по-разному, их наличие вблизи монументального сооружения подтверждает предположение о том, что эта территория, вероятно, выполняла важную религиозную функцию. Однако археологи подчеркивают, что эти находки не доказывают, что это сооружение было именно Скинией Завета. Вместо этого они предоставляют материальные доказательства, которые можно исследовать вместе с историческими и библейскими источниками.

Ковчег Завета остается одним из самых известных предметов в библейской истории, но исследователи подчеркивают, что их работа выходит за рамки поисков Ковчега. Их цель — понять всю религиозную систему, которая когда-то существовала в Силоме, включая здания, ритуальные пространства и повседневные действия, связанные с богослужением.

Еще одна важная часть работ в этом сезоне была сосредоточена на северных воротах древнего поселения. Археологи обнаружили дополнительные стены, свидетельствующие о том, что в Шило использовалась конструкция ворот с изогнутой осью, где посетители входили через контролируемый путь, а не через прямой проход. Такой тип входа улучшал оборону и позволял контролировать движение к поселению.

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