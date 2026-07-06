Мост в центре Минска закрыли на реконструкцию
- 6.07.2026, 15:23
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Автомобилистов просят быть внимательными.
В Минске с 6 июля началась реконструкция моста на проспекте Независимости. На время ремонта движение для большинства видов транспорта на участке от Белгосцирка до площади Победы будет ограничено, сообщают «Минск-Новости».
Работы продлятся до 30 августа. Ограничения распространяются на весь транспорт, за исключением общественного, который продолжит курсировать по привычным маршрутам.
Для автомобилистов организованы объездные пути. Водителям рекомендуют использовать первое и второе транспортные кольца, а также прилегающие к проспекту улицы.
Кроме того, на период ремонта изменена схема движения с организацией дополнительных левых поворотов. Они будут доступны:
* с проспекта Машерова на улицу Куйбышева при движении со стороны проспекта Независимости;
* с проспекта Машерова на улицу Максима Богдановича при движении со стороны проспекта Независимости;
* с проспекта Независимости на улицу Козлова при движении со стороны площади Якуба Коласа;
* с улицы Янки Купалы на проспект Независимости при движении со стороны улицы Первомайской.
Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.