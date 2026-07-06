FIAT радикально меняет стратегию

FIAT радикально меняет стратегию1
- 6.07.2026, 14:43
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К изменениям подтолкнула урбанизация.
Fiat объявил о радикальном пересмотре своей стратегии, превращаясь из классического автопроизводителя в разработчика комплексных решений городской электрической мобильности. Компания представила в Риме новую экосистему микротранспорта, рассчитанную на борьбу с перегруженностью мегаполисов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
В основе стратегии три ключевых направления: электрический квадрицикл Topolino, трехколесный коммерческий TRIS и концепт Multiplina, объединяющий идеи компактности и практичности.
Topolino уже стал заметным успехом бренда на европейском рынке легких электромобилей. Спрос на модель в 2026 году вырос на десятки процентов, а Fiat расширяет линейку за счет новых версий и дизайнерских модификаций.
Следующий элемент системы — TRIS, электрический трехколесный транспорт для доставки и бизнеса. Он ориентирован на «последнюю милю» и уже используется в логистике и сервисных проектах, включая туристический и коммерческий сектор.
Третьим элементом стал концепт Multiplina, вдохновленный классическим Fiat 600 Multipla. Он предлагает увеличенное внутреннее пространство при крайне компактных внешних размерах, ориентируясь на плотную городскую среду.
Fiat позиционирует новую линейку как ответ на рост урбанизации и перегруженность городов, делая ставку на малые электрические транспортные решения вместо традиционных автомобилей.