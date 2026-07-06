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FIAT радикально меняет стратегию

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  • 6.07.2026, 14:43
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FIAT радикально меняет стратегию
Фото: Fiat

К изменениям подтолкнула урбанизация.

Fiat объявил о радикальном пересмотре своей стратегии, превращаясь из классического автопроизводителя в разработчика комплексных решений городской электрической мобильности. Компания представила в Риме новую экосистему микротранспорта, рассчитанную на борьбу с перегруженностью мегаполисов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В основе стратегии три ключевых направления: электрический квадрицикл Topolino, трехколесный коммерческий TRIS и концепт Multiplina, объединяющий идеи компактности и практичности.

Topolino уже стал заметным успехом бренда на европейском рынке легких электромобилей. Спрос на модель в 2026 году вырос на десятки процентов, а Fiat расширяет линейку за счет новых версий и дизайнерских модификаций.

Фото: Fiat

Следующий элемент системы — TRIS, электрический трехколесный транспорт для доставки и бизнеса. Он ориентирован на «последнюю милю» и уже используется в логистике и сервисных проектах, включая туристический и коммерческий сектор.

Фото: Fiat

Третьим элементом стал концепт Multiplina, вдохновленный классическим Fiat 600 Multipla. Он предлагает увеличенное внутреннее пространство при крайне компактных внешних размерах, ориентируясь на плотную городскую среду.

Фото: Fiat

Fiat позиционирует новую линейку как ответ на рост урбанизации и перегруженность городов, делая ставку на малые электрические транспортные решения вместо традиционных автомобилей.

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