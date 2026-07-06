«Чтобы оплатить покупку, надо пройти два круга ада»1
- 6.07.2026, 14:36
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В гипермаркете «Гиппо» в Минске не работала ни одна касса.
Жительница столицы под ником natasha_ryabushenko рассказала в Threads о том, с какими проблемами столкнулась в гипермаркете «Гиппо».
«Минск, «Гиппо» на Рокоссовского, 2 позиционирует себя как круглосуточный, — пишет она. — В итоге, на работает ни одна касса, самообслуживание наличные не принимает. Чтобы оплатить покупку, надо пройти два круга ада. В итоге, 10 минут платного ожидания такси, чтобы взять два товара».
Через некоторое время после публикации поста минчанке ответил сотрудник гипермаркета.
«Спасибо за Ваш отзыв, — написал он. — Примем все возможные и невозможные меры чтобы такого больше не повторилось, хорошего Вам дня и настроения».