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«Чтобы оплатить покупку, надо пройти два круга ада»

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  • 6.07.2026, 14:36
  • 1,204
«Чтобы оплатить покупку, надо пройти два круга ада»

В гипермаркете «Гиппо» в Минске не работала ни одна касса.

Жительница столицы под ником natasha_ryabushenko рассказала в Threads о том, с какими проблемами столкнулась в гипермаркете «Гиппо».

«Минск, «Гиппо» на Рокоссовского, 2 позиционирует себя как круглосуточный, — пишет она. — В итоге, на работает ни одна касса, самообслуживание наличные не принимает. Чтобы оплатить покупку, надо пройти два круга ада. В итоге, 10 минут платного ожидания такси, чтобы взять два товара».

Через некоторое время после публикации поста минчанке ответил сотрудник гипермаркета.

«Спасибо за Ваш отзыв, — написал он. — Примем все возможные и невозможные меры чтобы такого больше не повторилось, хорошего Вам дня и настроения».

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