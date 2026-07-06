На российско‑белорусской границе водителю не позволили ввезти бензин в Беларусь из РФ 6.07.2026, 14:20

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иллюстративное фото

Подобное произошло впервые.

На российско‑белорусской границе в пункте пропуска Коськово-Клюкино водителю не дали ввезти бензин из России в Беларусь, об этом пишет телеграм-канал MAYDAY.TEM.

Авторы канала пишут, что такое произошло впервые.

Российские пограничники обосновали решение тем, что в России действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива.

Вывоз бензина в Россию из Беларуси при этом ничем не ограничен, что уже привело к дефициту канистр в приграничных районах.

20-литровые канистры из стали в Беларуси производятся в том числе в колониях, в частности в ИК-8 в Орше. Сейчас стоимость изделия на сайте колонии не указана, на маркетплейсах, как пишет телеграм-канал, стоимость канистры выросла до 60 евро.

Кроме того, известно об увеличившихся очередях на границе России и Беларуси. На КПП Красная горка (трасса М1 Минск-Москва) время ожидания составило до пяти часов.

Топливный кризис в России начался с лета прошлого года на фоне атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны.

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