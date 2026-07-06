Неизвестные страницы белорусской истории: где купить книгу «Беларусь Натальи Радиной»1
- 6.07.2026, 14:31
Книга вышла на трех языках.
Книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» уже издана белорусском, русском и украинском.
«Беларусь Натальи Радиной» — это история современной Беларуси, рассказанная через судьбу одного человека. В центре книги — белорусская журналистка Наталья Радина, главный редактор одного самого известного оппозиционного сайта страны — «Хартии’97».
Читатель вместе с героиней проходит через ключевые события новейшей истории Беларуси — от протестов середины 1990-х до сегодняшних дней. Книга рассказывает о борьбе за свободу, политических репрессиях и убийствах, организованных режимом Лукашенко, о тюрьме, преследованиях и невероятном побеге главной героини от КГБ.
На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.
Автор показывает Беларусь как отдельную европейскую страну со своей историей и идентичностью. Несмотря на годы диктатуры, репрессии и отсутствие реальной международной поддержки, белорусское общество продолжает борьбу за свободу.
Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:
Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка», книжный магазин «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.
Русское издание — сайт издательства «ISIA Media», Amazon и Babook.
Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.