Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» вышла на белорусском языке 17.12.2025, 11:17

Ее можно приобрести на популярной платформе «Кнігаўка».

Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на белорусском языке в издательском агентстве «EkoPress». Ее можно приобрести на популярной платформе издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и книжном магазине «Кнігаўка» в Варшаве па адресу: ul. Kłopotowskiego 4.

Книга уже была представлена на Ярмарке исторической книги в Варшаве, которая прошла 29-30 ноября.

Ранее «Беларусь Натальи Радиной» появилась на русском и украинском языках.

Юрий Фельштинский – автор таких книг, как «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину» и других – на этот раз обратился к истории современной Беларуси, описанной через жизнь одного человека: известной белорусской журналистки Натальи Радиной.

«Наталья Радина – свидетель и участник белорусских событий последних десятилетий. В книге вместе со своими коллегами и единомышленниками – Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и Александрой Герасименей – она рассказывает о том, как белорусы на протяжении десятилетий самоотверженно борются за свободу своей страны. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который отстаивает свою независимость.

Читатель окунется в жизнь этой смелой женщины, прошедшей путь от рядовой журналистки до главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org), и станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Александра Лукашенко, вместе с Радиной переживет ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Прочтя эту книгу, читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, – с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу», – пишет Юрий Фельштинский о своей книге.

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

