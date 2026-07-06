Украина готовит «дроновые соглашения» со странами НАТО 1 6.07.2026, 12:43

Инициатива выходит далеко за рамки поставок беспилотников.

Украина рассчитывает до конца 2026 года подписать соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий как минимум с семью странами НАТО. Об этом, как сообщает The Guardian, заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (перевод — сайт Charter97.org).

По информации издания, Киев уже заключил аналогичные договоренности с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Азербайджаном, а также с Латвией и Литвой. При этом инициатива выходит далеко за рамки поставок беспилотников. Украина предлагает партнерам опыт создания комплексной системы противодействия воздушным угрозам, включая интеграцию радаров, сенсоров, наземных станций управления, архитектуры ПВО и подготовку специалистов для перехвата дронов «Шахед» и других целей.

Поставки украинских беспилотников пока не планируются, поскольку производственные мощности полностью задействованы для нужд фронта. Вместо этого Киев проводит аудит оборонных возможностей партнеров, дает рекомендации по развитию систем защиты, после чего страны самостоятельно принимают решения о закупке необходимых компонентов.

В Латвии после инцидента с украинскими дронами, которые были отклонены от курса средствами радиоэлектронной борьбы России, уже подписано соглашение о сотрудничестве и объявлено о создании совместного предприятия. К инициативе также присоединилась Литва.

По данным The Guardian, часть новых соглашений может быть оформлена во время саммита НАТО в Анкаре. Кроме того, Украина продвигает идею создания европейского аналога системы Patriot для защиты от российских баллистических ракет. В альянсе все чаще рассматривают Киев не только как получателя помощи, но и как партнера, способного делиться современными оборонными технологиями и практическим боевым опытом.

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