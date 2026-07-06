В Минске грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в городской автобус 1 6.07.2026, 12:57

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Есть пострадавший.

В Минске грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с городским автобусом. Один из пассажиров был доставлен в больницу, сообщили в ГАИ.

ДТП произошло днем 6 июля. 24-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал со стороны кладбища «Лесное» в направлении Смиловичского тракта. При выборе скорости он не учел дорожные условия, не справился с управлением, после чего грузовик занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом МАЗ.

59-летнего пассажира автобуса отвезли в больницу для обследования.

Водители обоих транспортных средств, а также остальные пассажиры автобуса не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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