Резкий поворот Трампа 18 9.07.2026, 12:23

5,576

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Хорошие новости для Украины и стран НАТО.

Резкая смена риторики президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре — от прежней критики Владимира Зеленского до готовности разрешить Украине производство американского вооружения — стала одним из главных событий встречи лидеров Альянса.

Как сообщает Financial Times, по итогам 36-го саммита НАТО, который состоялся 7–8 июля, новая позиция американского лидера вызвала осторожный оптимизм среди европейских союзников. Они надеются, что Вашингтон может пересмотреть свой подход и усилить поддержку Украины.

Один из неназванных дипломатов НАТО отметил, что отношение Трампа могло измениться на фоне последних событий: «Трамп любит победителей. А Украина в последнее время начала побеждать».

По данным издания, настроение американского президента во время саммита менялось в течение дня. Одним из факторов могла стать поддержка со стороны генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что руководство Трампа помогает преобразовать Альянс.

Свою роль, как отмечает FT, сыграл и президент Турции Реджеп Эрдоган. На закрытой встрече с участием 32 лидеров НАТО он вручил присутствующим памятные револьверы с монограммами и боеприпасами. Сам Трамп после переговоров заявил об «огромной любви», царившей в зале.

Однако самым заметным для европейских делегаций моментом стали позитивные заявления Трампа в адрес Украины и Владимира Зеленского. Это резко контрастировало с напряженной встречей в Белом доме в феврале 2025 года, когда украинского президента публично критиковали за недостаточную благодарность и отсутствие «козырей».

«Трудно поверить, правда, от Овального кабинета до сегодняшнего дня… Я думаю, у нас сложились очень хорошие отношения», — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Американский лидер также выразил уверенность, что происходящее может стать «началом» нового этапа, заявив, что Украину ждет «большое будущее».

Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot, которые являются важнейшим элементом защиты Украины от российских воздушных атак.

Заместитель директора программы по России и Евразии в Chatham House Орыся Луцевич считает, что такой шаг может изменить расчеты российского руководства и усилить давление на Москву.

«Именно доступ Украины к американским военным возможностям в больших масштабах действительно пугает Россию», — заявила она.

Представители западных стран сообщили FT, что надеются на долгосрочное изменение позиции США по отношению к Украине и усиление давления на Россию. По словам одного из чиновников, Трамп дал понять, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и рассматривает дополнительные меры помощи для улучшения ситуации Украины на поле боя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com