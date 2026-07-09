Важный сигнал от Лукашенко

Важный сигнал от Лукашенко4
- 9.07.2026, 7:44
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О чем говорит возвращение в строй Надежды Котковец.
8 июля правитель Беларуси провел очередные кадровые перестановки. Напутственные слова Лукашенко, звучавшие при этом, в который раз заставляют задуматься о длине скамейки запасных в команде VIP-чиновников, пишет «Салiдарнасць».
Так, инспектором по Могилевской области назначена Надежда Котковец, которая фактически ушла из властных кабинетов почти десять лет назад.
— Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный. Наверное, опытнее за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Как вы видите, засидеться на месте где-то там я вам не дал. Отдохнули немножко и вперед, — приветствовал Лукашенко чиновницу, с которой он лично знаком со времен руководства в совхозе «Городец».
По его мнению, Котковец хорошо знакома с Могилевской областью, что и делает выбор в ее пользу логичным. При этом остается вопрос: а чем не угодил прежний помощник — уроженец Бобруйска Сергей Наливайко, 15 лет отработавший на высоких дожностях в Могилевщине?
От Юрия Валеватого, назначенного инспектором по Гомельской области, Лукашенко ждет превращения региона в подобие Гродненщины. А все потому, что тот до сих пор был замом председателя Гродненского облисполкома.
Что не так с этим пожеланием правителя? Дело не только в том, что один чиновник в поле не воин. Гродненщина и сама в последнее время не особо радует. Тут вам и падеж скота, и кадровый голод, о чем признался глава региона Юрий Караев.
Местные управленцы пытаются спасать ситуацию в госсекторе бесхитростным способом: вешая на плечи более сильных предприятий убыточные организации.
Чем это заканчивается, говорит красноречивый пример волковысского «Беллакта», ушедшего в минус после присоединения к нему Гродненского консервного завода.
Но, видимо, на Гомельщине настолько все плохо, что для Лукашенко за счастье будет хотя бы бледная копия Гродненщины.
И совсем уж откровенным поучилось напутствие от борца с коррупцией с более чем 30-летним стажем новоназначенному инспектору по Минску Дмитрию Реуцкому:
— Ваше назначение связано с тем, чтобы Вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует. Подойти надо принципиально.
Призыв Лукашенко «не уронить» Бобруйский район при новом руководителе, пожалуй, оставим без комментариев.