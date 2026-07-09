Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной
- 9.07.2026, 5:46
Президенты Польши и Украины провели встречу в Анкаре.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли в конструктивной атмосфере, хотя сторонам не удалось достичь взаимопонимания по всем спорным вопросам. Брифинг транслировался на странице канцелярии польского главы государства в соцсети X.
По словам Навроцкого, встреча с украинским президентом продолжалась около часа и стала важным шагом для поддержания открытого диалога между двумя соседними государствами.
«Я пришел к вам прямо со встречи с президентом Владимиром Зеленским. Эта встреча была продолжительной, мы дискутировали примерно час… Думаю, это хорошая традиция и это необходимо в отношениях между соседями», - отметил глава польского государства.
Навроцкий напомнил, что в последнее время отношения между Варшавой и Киевом сопровождались повышенной напряженностью. При этом он подчеркнул, что обе страны сохраняют единую позицию относительно главной угрозы безопасности.
По его словам, Польша и Украина одинаково воспринимают Россию как основную опасность, однако исторические вопросы остаются предметом разногласий. Президент Польши отметил, что стороны не рассчитывали решить их в ходе одной встречи.
«Нам не удалось на этой встрече решить исторические вопросы. Хотя мы и не начинали встречу с надеждой, что все вопросы удастся решить», - отметил он.