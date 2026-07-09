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Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной

  • 9.07.2026, 5:46
Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной
КАРОЛЬ НАВРОЦКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Президенты Польши и Украины провели встречу в Анкаре.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли в конструктивной атмосфере, хотя сторонам не удалось достичь взаимопонимания по всем спорным вопросам. Брифинг транслировался на странице канцелярии польского главы государства в соцсети X.

По словам Навроцкого, встреча с украинским президентом продолжалась около часа и стала важным шагом для поддержания открытого диалога между двумя соседними государствами.

«Я пришел к вам прямо со встречи с президентом Владимиром Зеленским. Эта встреча была продолжительной, мы дискутировали примерно час… Думаю, это хорошая традиция и это необходимо в отношениях между соседями», - отметил глава польского государства.

Навроцкий напомнил, что в последнее время отношения между Варшавой и Киевом сопровождались повышенной напряженностью. При этом он подчеркнул, что обе страны сохраняют единую позицию относительно главной угрозы безопасности.

По его словам, Польша и Украина одинаково воспринимают Россию как основную опасность, однако исторические вопросы остаются предметом разногласий. Президент Польши отметил, что стороны не рассчитывали решить их в ходе одной встречи.

«Нам не удалось на этой встрече решить исторические вопросы. Хотя мы и не начинали встречу с надеждой, что все вопросы удастся решить», - отметил он.

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