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Синоптики понизили уровень опасности на четверг

  • 9.07.2026, 4:59
Синоптики понизили уровень опасности на четверг
Фото: charter97.org

Сегодня ожидаются грозы.

Белгидромет понизил уровень погодной опасности на четверг до желтого.

Днем 9 июля местами по стране ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до +15…+21°С.

10 июля будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, по западу — местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха днем составит +17…+23°С, по западу столбик термометра поднимется до +15…+16°С.

11 июля будет облачно. Днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах обещают сильные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +18…+23°С.

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