Синоптики понизили уровень опасности на четверг
- 9.07.2026, 4:59
Сегодня ожидаются грозы.
Белгидромет понизил уровень погодной опасности на четверг до желтого.
Днем 9 июля местами по стране ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до +15…+21°С.
10 июля будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, по западу — местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха днем составит +17…+23°С, по западу столбик термометра поднимется до +15…+16°С.
11 июля будет облачно. Днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах обещают сильные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +18…+23°С.