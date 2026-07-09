Geely официально представил электрокар Galaxy TT 9.07.2026, 0:59

Фото: Geely

Запас хода − до 725 км.

Автомобильный гигант Geely официально представил свой новый электрический седан Galaxy TT – прямого конкурента Xiaomi SU7. Новинка пополнила линейку электромобилей Galaxy и ориентирована в первую очередь на молодую аудиторию.

Название TT выбрали по итогам публичного голосования, среди вариантов расшифровки – Trend & Technology, Time Tourist и Turbo Turns. Старт продаж запланирован на август этого года, пишет портал ABW.BY.

Фото: Geely

Новый Galaxy TT имеет габариты 4999×1919×1479 мм при колесной базе 2920 мм – это примерно на 170 мм длиннее Geely Preface. Кузов получил обтекаемый дизайн, а в оснащение входит активный задний спойлер, который может подниматься на угол до 22,5°.

Задние фонари собраны из 108 светодиодов. Помимо основного багажника объемом 528 л, предусмотрен дополнительный отсек спереди на 110 л.

Фото: Geely

Интерьер седана выполнен в современном стиле, но с необычными деталями. Приборная панель имеет овальную форму, а в центральную консоль встроены стрелочные часы – решение, которое редко встречается в электромобилях.

Водителю доступен стандартный набор дисплеев, а также проекционный экран с элементами дополненной реальности.

Фото: Geely

Технические характеристики

Седан построен на 800-вольтовой архитектуре. Покупателям предложат 2 силовые установки: одномоторную версию мощностью 333 л.с. и двухмоторную с отдачей 578 л.с.

Доступны 3 варианта аккумуляторных батарей емкостью от 52,4 до 75,2 кВт·ч, запас хода варьируется от 540 до 725 км в зависимости от конфигурации.

Более детальные технические характеристики, комплектации и цены производитель пообещал раскрыть ближе к началу продаж. Основным конкурентом модели на рынке уже называют Xiaomi SU7.

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