Россия атаковала несколько регионов Украины 9.07.2026, 3:26

Иллюстрационное фото

Есть погибшие и раненые.

Россия вечером 8 июля нанесла удар по Украине. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили местные власти и спасатели.

В Одессе из-за удара погибли четыре человека.

«Враг атаковал Одессу. К сожалению, эта вражеская атака унесла жизни четырех человек. Еще шесть человек получили ранения», — сообщил глава Одесской военной администрации Сергей Лысак.

Также был нанесен удар по Киеву — там дрон попал в многоэтажный дом.

«Под вечер российские войска атаковали Деснянский район столицы. В результате попадания беспилотника были повреждены верхние этажи жилого дома. В одном из нежилых помещений возник пожар площадью 20 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали. Ребенка с резаными ранами эвакуировали на свежий воздух и передали медикам», — сообщили спасатели.

В Днепропетровской области из-за удара четыре человека получили ранения.

«Почти 30 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией», — сообщил глава области Александр Ганжа.

В Харькове под удар попала АЗС.

«В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправочной станции — на месте пожар. На эту минуту — один пострадавший, у него осколочное ранение», — заявил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив баллистические и противорадиолокационные ракеты, а также 169 беспилотников. В Киеве из-за атаки возникли пожары, пострадали два человека, в Харькове удар унес жизни двух человек, пострадали 20.

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