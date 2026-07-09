«Это психологические и возрастные особенности Лукашенко» 1 9.07.2026, 8:17

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О странных метаморфозах сознания правителя.

Лукашенко хочет сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.

Он отметил, что в этом районе «восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства структуры», а именно райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны (ПМК), льносеменоводческая станция.

При этом критерий правителя остался прежним: на «высоком уровне мы это все воссоздали, вспоминая прошлое».

Примечательно, что вспомнив о далеком, очевидно, советском прошлом, Лукашенко забыл буквально о вчерашнем дне, когда своим решением закончил бесславную жизнь многострадального агрохолдинга «Купаловское».

Именно его много лет планировали довести до уровня, обозначенного правителем: «Здесь должно быть идеально! Так, как в лучших хозяйствах Гродненской и Брестской областей».

Однако результат самого Лукашенко не обрадовал:

— Мне эта показуха не нужна... Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность.

Но это было вчера. А сегодня Шкловский район, в котором находится агрохолдинг «Купаловское», получил от правителя оценку «образцовый».

Как можно объяснить метаморфозы сознания Лукашенко, «Филин» спросил у экономического обозревателя Андрея Маховского.

— В этой истории действительно иронично то, что речь идет про Шкловский район, в котором находится агрохолдинг «Купаловское». Его создавали в 2017 году как пилотную модель современного агропромышленного комплекса, которую также впоследствии собирались масштабировать на другие регионы, — напомнил Андрей Маховский.

«Купаловское» должно было стать демонстрационной площадкой для современного сельского хозяйства. Во всем — от выращивания кормов и переработки продукции до современных технологий управления.

На это были брошены колоссальные государственные ресурсы. (По словам самого Лукашенко, «за полтора года вложили более 200 млн рублей» — прим..). В 2024 году его передали Управлению делами.

И вот вчера он сказал, ой, что-то пошло не так, теперь давайте его расформируем и передадим на баланс местным властям.

На фоне этого заявления сегодняшнее о том, насколько образцово- показательным является Шкловский район, выглядит особенно смешно и нелепо.

То есть после почти 10 лет попыток создать образцово- показательный отдельный комплекс ему пришлось признать, мол, ничего не получилось, пускай теперь местные власти с этим разбираются.

Получится ли теперь с целыми районами? Лично я сомневаюсь. Это означает, что теперь, как минимум Шкловский район, наверное, получит еще больше субсидий, еще больше преференций. И только.

— На чем основано ваше недоверие?

— Лукашенко много чего собирался сделать образцово-показательным за время своего правления. Но сделать таковым у него получилось только его личное приусадебное хозяйство, на которое работает вся Академия наук.

Боюсь, что этот опыт не удастся масштабировать. На это хозяйство работают все академики страны, туда завозят лучшие сорта, на всех этапах бесплатная рабочая сила, включая известный «арбузный батальон».

Конечно, так можно сделать образцово-показательное хозяйство и говорить, у меня же получается, а почему у вас не получается? Потому что, повторяю, это нельзя масштабировать.

Теоретически можно делать Потемкинские деревни, но реально нужны очень большие ресурсы.

— Перечисляя достижения передового района, Лукашенко ни разу не упомянул о фермерах, которые много где являются залогом успеха развития сельского хозяйства.

— Фермерство не входит в его представление о прекрасном. Его представление о прекрасном — это ПМК, агросервис и прочее. Возможно, если в конкретный район направить много денег, то в этом районе действительно с данными организациями будет чуть лучше, чем в других.

И эти отсылки к прошлому — это тоже его обычное представление о прекрасном. Он же все время вспоминает про передовые советские технологии и обещает, что мы их сохраним, будем производить по ним продукцию и т.д.

Кстати, и в советские времена многие технологии не были передовыми, а через 30 лет и подавно.

— Почему тогда до сих пор ему мерещится все советское, он ведь не закрыт от внешнего мира, наверняка, знает, что существуют и другие технологии, и другие методы развития сельского хозяйства?

— Кроме его психологических и возрастных особенностей, есть еще осознанное понимание того, что он несовместим с любой рыночной экономикой.

Он совместим только с централизованной государственной экономикой. Вся система власти, которую он выстроил, в рыночной экономике просто не нужна.

Поэтому он против рыночной экономики и любых рыночных подходов. Это экономическая основа его власти.

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