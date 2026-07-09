F-16 против Су-35: ВСУ показали, как сбили новейший российский самолет

F-16 против Су-35: ВСУ показали, как сбили новейший российский самолет2
- 9.07.2026, 12:10
Пилот-оккупант попал в ловушку.
8 июля один из украинских летчиков на Восточном направлении фронта на F-16 сбил российский истребитель «Су-35». Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины в своем аккаунте в Facebook разместил видео этого события.
Сбитый российский истребитель упал в зоне ответственности Третьего армейского корпуса ВСУ. Воздушный бой с участием украинских F-16 и российского Су-35 произошел 8 июля. Это было на восточном направлении фронта, но где конкретно, командование Воздушных сил ВСУ и Третий армейский корпус не уточнили.
Российские военные Z-пропагандисты признали потерю Су-35. Они утверждают, что украинские защитники заманили российский истребитель в ловушку, пишет «Диалог».
Z-пропагандисты считают, что один украинский самолет имитировал сброс КАБов на позиции российских оккупантов, а два других выполняли роль прикрытия. Российский Су-35 пытался перехватить украинский самолет, имитировавший сброс КАБов, но внезапно по нему выпустил ракеты украинский зенитно-ракетный комплекс. В результате Су-35 был подбит и упал на землю.
Z-блогеры утверждают, что российский летчик якобы спасся. Украинские военные эксперты говорят, что российский истребитель Су-35 на самом деле сбил летчик украинского F-16. Предполагается, что по российскому самолету попала ракета AMRAAM, а не зенитная ракета Patriot.