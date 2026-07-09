Лукашенко заговорил о рабочих из Узбекистана в Беларуси 9.07.2026, 11:53

Режим столкнулся с огромным дефицитом кадров.

Лукашенко заявил о готовности привлекать в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана. Этот вопрос обсуждался во время представления узбекской делегации на официальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Минск.

«Ну и люди хорошо восприняли. Я говорю у нас узбеков любят. Прежде чем пакистанцы… Хочу, чтобы ваши люди к нам приезжали семьями. В сельском хозяйстве, как говорю президенту, мы даем жилье», — отреагировал Лукашенко.

«Трудяги неимоверные. Нам надо учиться у вас», — сказал диктатор.

Ранее глава Гродненского облисполкома Юрий Караев заявил, что регион готов принять «небольшое количество работящих, непьющих» трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве

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