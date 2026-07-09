ВСУ за ночь поразили 12 российских танкеров в Азовском море

ВСУ за ночь поразили 12 российских танкеров в Азовском море3
- 9.07.2026, 12:16
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А также буксир и сухогруз.
Силы обороны Украины в ночь на четверг, 9 июля, поразили 12 танкеров российского теневого флота, один буксир и один сухогруз РФ в акватории Азовского моря. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты использовали указанные суда, в частности, для снабжения топливом группировок войск РФ, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, говорится в сообщении.
Силы обороны также нанесли удар по нефтеналивному терминалу Юг Руси в Батайске Ростовской области, в результате чего возник пожар. По данным Генштаба, этот объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения топливом войск РФ на южном направлении.
Кроме того, поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокино Луганской области, добавляет Генштаб.
8 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщали о поражении девяти российских танкеров в Азовском море.