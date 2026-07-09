ВСУ за ночь поразили 12 российских танкеров в Азовском море 3 9.07.2026, 12:16

2,808

А также буксир и сухогруз.

Силы обороны Украины в ночь на четверг, 9 июля, поразили 12 танкеров российского теневого флота, один буксир и один сухогруз РФ в акватории Азовского моря. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты использовали указанные суда, в частности, для снабжения топливом группировок войск РФ, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, говорится в сообщении.

Силы обороны также нанесли удар по нефтеналивному терминалу Юг Руси в Батайске Ростовской области, в результате чего возник пожар. По данным Генштаба, этот объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения топливом войск РФ на южном направлении.

Кроме того, поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокино Луганской области, добавляет Генштаб.

8 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщали о поражении девяти российских танкеров в Азовском море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com