закрыть
9 июля 2026, четверг, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, как вещества из черники защищают глаза

  • 9.07.2026, 12:29
Ученые рассказали, как вещества из черники защищают глаза

Антоцианы помогут клеткам сетчатки.

Ученые выяснили, что антоцианы в чернике и голубике не только защищают клетки глаз от окислительного повреждения, но и ускорять восстановление пигмента, помогающего видеть в темноте. Обзор международной группы исследователей опубликован в журнале Food Bioscience.

Антоцианы — это природные растительные пигменты, которые содержатся в чернике, ежевике, черной смородине, краснокочанной капусте и других красных, синих и фиолетовых овощах и фруктах. Авторы работы проанализировали результаты предыдущих исследований и пришли к выводу, что эти соединения способны снижать риск ряда заболеваний глаз благодаря сразу нескольким механизмам.

По данным ученых, антоцианы обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они помогают защищать клетки сетчатки от повреждения активными формами кислорода, которые играют важную роль в развитии хронического воспаления, диабетической ретинопатии и других заболеваний глаз.

Кроме того, исследователи отмечают, что антоцианы способны улучшать микроциркуляцию в сетчатке, поддерживать работу фоторецепторов, ускорять восстановление родопсина — светочувствительного пигмента, необходимого для адаптации зрения к темноте, — а также защищать нервные клетки сетчатки.

По мнению авторов обзора, регулярное употребление продуктов, богатых антоцианами, может способствовать профилактике возрастных заболеваний глаз, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию.

При этом ученые подчеркивают, что у антоцианов есть существенный недостаток — низкая биодоступность. Их усвоение зависит от состава кишечной микробиоты и особенностей питания. Сейчас исследователи изучают способы повысить эффективность этих веществ, в том числе с помощью нанокапсулирования и сочетания с другими растительными соединениями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый