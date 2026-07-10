В Испании рассказали, как уладили громкий конфликт с Трампом

В Испании рассказали, как уладили громкий конфликт с Трампом1
- 10.07.2026, 15:12
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Президент США оценил щедрость Мадрида.
Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Испании, когда узнал, что она существенно увеличила вклад в деятельность НАТО. Однако есть и другие проблемы.
С таким заявлением выступил спикер испанского премьера Педро Санчеса, сообщает Reuters.
Во время саммита НАТО в Анкаре американский лидер публично назвал Испанию «ужасным партнером».
Более того, Трамп поручил безотлагательно остановить всю торговлю с этой страной. Президент США объявил свое решение на фоне споров по поводу расходов на оборону и войны с Ираном.
Однако прошло несколько часов, и глава Белого дома резко смягчил свою риторику относительно Испании.
«У меня действительно были проблемы, и они остаются. Но Испания сегодня полностью изменила свою позицию. Сегодня Испания проявила большую щедрость», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, Мадрид выполнил просьбу Вашингтона касательно «выплаты значительных сумм».
Только сейчас спикер испанского премьера Педро Санчеса объяснил, о каких именно суммах идет речь.
«Мадрид выполнил предварительный целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП», — подчеркнул он.
Испанские власти сравнивают этот спор с инсценированной ссорой, за которой на самом деле не стояло никакого серьезного конфликта.
Также в Мадриде отметили, что до сих пор не зафиксировано никаких экономических последствий или сокращения инвестиций в страну, несмотря на громкие заявления Трампа.