Жители РФ ждут взрывного роста цен в ближайшее время

Жители РФ ждут взрывного роста цен в ближайшее время1
- 10.07.2026, 16:22
- 1,198
На фоне дефицита топлива и роста его стоимости.
Почти половина россиян ожидает ускорения инфляциина фоне дефицита топлива и роста цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Диалог».
По данным исследования, 49% респондентов считают, что в ближайший месяц цены на товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше.
Месяцем ранее такого мнения придерживались 35% опрошенных. При этом доля тех, кто ожидает сохранения прежних темпов роста цен, снизилась с 40% до 31%.
Такие явные изменения настроений связаны с топливным кризисом в РФ. По данным Росстата, за последние четыре недели бензин подорожал на 7,9%, а дизельное топливо – на 9,5%. На этом фоне недельная инфляция в июне также начала ускоряться.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что перебои с топливом формируют ожидания дальнейшего роста цен. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, удорожание логистики в ближайшие месяцы будет отражаться на стоимости широкого круга товаров, поэтому высокая инфляция, вероятно, сохранится как минимум до конца лета.