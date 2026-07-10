Жители РФ ждут взрывного роста цен в ближайшее время 1 10.07.2026, 16:22

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На фоне дефицита топлива и роста его стоимости.

Почти половина россиян ожидает ускорения инфляциина фоне дефицита топлива и роста цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Диалог».

По данным исследования, 49% респондентов считают, что в ближайший месяц цены на товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше.

Месяцем ранее такого мнения придерживались 35% опрошенных. При этом доля тех, кто ожидает сохранения прежних темпов роста цен, снизилась с 40% до 31%.

Такие явные изменения настроений связаны с топливным кризисом в РФ. По данным Росстата, за последние четыре недели бензин подорожал на 7,9%, а дизельное топливо – на 9,5%. На этом фоне недельная инфляция в июне также начала ускоряться.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что перебои с топливом формируют ожидания дальнейшего роста цен. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, удорожание логистики в ближайшие месяцы будет отражаться на стоимости широкого круга товаров, поэтому высокая инфляция, вероятно, сохранится как минимум до конца лета.

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