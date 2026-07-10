Украинские десантники уничтожили логистический узел РФ под Донецком
- 10.07.2026, 16:46
Также разрушен цех производства БПЛА.
237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ провели успешную антилогистическую операцию в ближнем тылу противника в Донецкой области. Они нанесли серию результативных ударов новейшими дальнобойными ударными комплексами Fire Point (FP-2) по объектам захватчиков в окрестностях временно оккупированного Донецка.
Эксклюзивные кадры боевых действий опубликовал 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Благодаря применению средств класса middle strike, которые позволяют действовать по всей глубине зоны ответственности соединения, десантникам удалось уничтожить цех, где оккупанты собирали и готовили к вылету FPV-дроны и тяжелые ударные беспилотники. Кроме того, были поражены склады наземных роботизированных комплексов и места дислокации личного состава противника.
В штабе подчеркивают стратегическую важность нейтрализации указанного района.
«Одна из ключевых задач 7-го корпуса ДШВ в настоящее время — снижение возможностей противника вести боевые действия... Пораженная зона вблизи Донецка является одним из ключевых логистических узлов российской группировки, откуда обеспечиваются подразделения, ведущие наступательные действия, в том числе на Покровском направлении».