Xiaomi показала новый «планшетофон» с экраном 7 дюймов и огромной батареей
- 10.07.2026, 17:15
Устройство будет представлено уже 14 июля вместе с Redmi Note 17 Pro.
Судя по тизерам, главной особенностью смартфона станет 7-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Диагональ в 7 дюймов выводит гаджет за пределы привычных смартфонов, которые ограничиваются 6,9 дюйма. Такие гибриды называют фаблетами или планшетофонами, пишет УНИАН.
Производитель заявляет, что панель обеспечивает яркость до 1200 нит в полноэкранном режиме, также заявлены фирменные технологии защиты зрения.
Еще одной сильной стороной Redmi Note 17 станет аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт, позволяющую подзаряжать другие устройства.
Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона – Meteor Purple («Метеоритный фиолетовый»). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя на ночном небе.