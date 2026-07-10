Xiaomi показала новый «планшетофон» с экраном 7 дюймов и огромной батареей 10.07.2026, 17:15

Устройство будет представлено уже 14 июля вместе с Redmi Note 17 Pro.

Судя по тизерам, главной особенностью смартфона станет 7-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Диагональ в 7 дюймов выводит гаджет за пределы привычных смартфонов, которые ограничиваются 6,9 дюйма. Такие гибриды называют фаблетами или планшетофонами, пишет УНИАН.

Производитель заявляет, что панель обеспечивает яркость до 1200 нит в полноэкранном режиме, также заявлены фирменные технологии защиты зрения.

Еще одной сильной стороной Redmi Note 17 станет аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт, позволяющую подзаряжать другие устройства.

Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона – Meteor Purple («Метеоритный фиолетовый»). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя на ночном небе.

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