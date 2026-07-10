закрыть
10 июля 2026, пятница, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Xiaomi показала новый «планшетофон» с экраном 7 дюймов и огромной батареей

  • 10.07.2026, 17:15
Xiaomi показала новый «планшетофон» с экраном 7 дюймов и огромной батареей

Устройство будет представлено уже 14 июля вместе с Redmi Note 17 Pro.

Судя по тизерам, главной особенностью смартфона станет 7-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Диагональ в 7 дюймов выводит гаджет за пределы привычных смартфонов, которые ограничиваются 6,9 дюйма. Такие гибриды называют фаблетами или планшетофонами, пишет УНИАН.

Производитель заявляет, что панель обеспечивает яркость до 1200 нит в полноэкранном режиме, также заявлены фирменные технологии защиты зрения.

Еще одной сильной стороной Redmi Note 17 станет аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт, позволяющую подзаряжать другие устройства.

Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона – Meteor Purple («Метеоритный фиолетовый»). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя на ночном небе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров