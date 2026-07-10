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Z-блогер: ВСУ рвут фронт новой тактикой

  • 10.07.2026, 18:00
  • 2,534
Z-блогер: ВСУ рвут фронт новой тактикой
ФОТО: THE TIMES

Путинские пропагандисты бьют тревогу.

Силы обороны Украины начали успешно продвигаться на фронте с помощью эффективной тактики просачивания малыми группами. Она сильно отличается о того, что делают на фронте ВС РФ. Детали описал известный российский пропагандист Александр Харченко, передает «Диалог».

По его данным, украинская пехота малыми группами, максимально скрытно и налегке просачивается в тыл оккупантов. Следующий этап — это переброска этим группам снабжения с помощью дронов. Далее следуют уже боевые действия.

«Противник применяет новые форматы действий пехотных групп… Личный состав оппонентов благодаря плотной «зеленке» все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции… Личный состав проходит киллзону налегке. При этом его обеспечение осуществляется воздушным способом. Поясню. Это не зачуханный опорник, куда кидают еду и медикаменты. Это свежая штурмовая группа, которой сбрасывают «Бабой-ягой» СИБЗ (средства индивидуальной боевой защиты — ред.), БК (боекомплект — ред.), птички (ударные БПЛА — ред.), крупное вооружение, «Старлинки» и прочее. Получив все необходимое, бойцы осуществляют рывок, причем рывок эффективный, поскольку им не пришлось тащить на себе всю снарягу десятки километров», — рассказал Харченко.

Пропагандист констатировал, что система логистики трансформировалась. Теперь она идет в основном по воздуху. И Украина очень активно пользуется открытыми возможностями, используя свое преимущество в сфере БПЛА.

«Теперь наши штурма могут неожиданно встретить крупнокалиберный пулемет или круто упакованную группу с противотанковыми средствами там, где раньше сидели лишь замученные бойцы с автоматом и минимум БК», — написал Z-блогер.

Он отметил, что Россия на данном этапе не в состоянии повторить такую тактику, потому что сильно отстает от Украины в производстве тяжелых коптеров и наземных роботизированных комплексов.

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