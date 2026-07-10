В РФ признали экстремистской песню «Россия для кавказцев» 10.07.2026, 18:40

Российский минюст провел лингвистическую экспертизу.

Минюст России внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев». Композиция была включена в список 10 июля под номером 5502.

«Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд <...>», — говорится в перечне.

Основанием для внесения композиции в список стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года по иску первого заместителя военного прокурора Северного флота.

«Согласно акту лингвистического экспертного исследования аудиозаписи в тексте песни содержатся лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку расы, национальности, языка, происхождения – «кавказцы и жители средней Азии», религиозному признаку – «мусульмане», а также унижения их человеческого достоинства и пропаганды их неполноценности», — говорится в решении, опубликованном в судебной картотеке.

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